Гривна подешевела относительно основных валют
11.02.2021, 8:08,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 февраля.
Гривна к доллару ослабла на 13 копеек: с 27,64 грн/$ до 27,77 грн/$.
К евро украинская валюта подешевела на 23 копейки: с 33,44 грн/€ до 33,67 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,73 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.
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