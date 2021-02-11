Гривна подешевела относительно основных валют

11.02.2021, 8:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 февраля.

Гривна к доллару ослабла на 13 копеек: с 27,64 грн/$ до 27,77 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 23 копейки: с 33,44 грн/€ до 33,67 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,73 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.

—