 

Гривна подешевела относительно основных валют

11.02.2021, 8:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 февраля.

Гривна к доллару ослабла на 13 копеек: с 27,64 грн/$ до 27,77 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 23 копейки: с 33,44 грн/€ до 33,67 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,73 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

28.01 / Игорь Суркис рассказал, как играл в карты с Ахметовым

04.09 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

05.08 / Грузия открестилась от причастности к взрыву в Ливане

05.09 / День труда в США и угроза нового всплеска COVID-19

31.12 / Мишустин поздравил россиян с Новым годом

02.07 / Скупленный США препарат от коронавируса проходит клинические испытания в России

26.06 / Олимпийская чемпионка предсказала рост активности голосования к 1 июля

14.11 / Кулеба назвал шесть принципов, способных “сшить” Украину

05.08 / Кулеба заявил, что к октябрю Киев рассчитывает получить от Ирана всю информацию о крушении самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска