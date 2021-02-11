10 февраля боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

11.02.2021, 8:08, Новости дня

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10 февраля на Донбассе боевики семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 11 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. …На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что перемирие боевики нарушали в районе населенных пунктов Пески (здесь ранение получил украинский военнослужащий), Водяное (“противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”), Верхнеторецкое (боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета), Пивденное (из автоматического станкового гранатомета).

“У населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил”, – отметили в штабе ООС.

Утром 11 февраля боевики еще не нарушали договоренности о прекращении огня.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 4 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

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