 

Роскомнадзор привлечет соцсети к ответу за призывы к протестам

11.02.2021, 8:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях.

«Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года. Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.

Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Россия впервые примет чемпионат мира по стрелковому спорту

27.10 / Власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

16.01 / Умер глава группы Ротшильдов, миллиардер Бенджамин де Ротшильд

27.01 / В 2020 году ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

08.02 / Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» РФ за блокировку оппозиционных СМИ

12.08 / Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения» Белоруссии

17.09 / Das Erste – фон дер Ляйен отчиталась о состоянии ЕС и сделала акцент на успехах

07.09 / Японские власти эвакуируют 1,8 млн человек из-за тайфуна

29.08 / Волонтеры очистили берега тульских Голубых озер от десятков кубометров мусора

29.12 / Главный расследователь Bellingcat Грозев: По украинским стандартам я не богатый человек. У меня есть акции в СМИ, которые оцениваются, может, в $10 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска