Сенатор заверил Трампа в оправдании в верхней палате Конгресса

11.02.2021, 8:06, Новости дня

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Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) сообщил в среду, что разговаривал с экс-президентом США – республиканцем Дональдом Трампом и заверил его в том, что тот будет оправдан по итогам процесса импичмента в верхней палате Конгресса.

В беседе с журналистами в американском законодательном органе один из ближайших соратников бывшего главы государства Грэм рассказал, что позвонил Трампу во вторник вечером. «Я заверил [бывшего] президента, что дело будет закрыто. Сейчас это всего лишь вопрос вынесения окончательного решения», – передает ТАСС слова Грэма.

Законодатель также выразил надежду, что защищающие на процессе Трампа адвокаты «добьются большего успеха, смогут добиться большего». Он добавил, что бывший американский лидер не был разочарован выступлением своих юристов, как о том ранее сообщили американские СМИ. «Нет, не особо, – отметил Грэм, отвечая на вопрос о том, был ли Трамп недоволен своими адвокатами. – В основном мы говорили о голосовании, и я сказал, что у нас было 44 человека, которые заявили, что это неконституционно».

Тем временем CNN сообщает, что представители Республиканской партии в Сенате Конгресса США по-прежнему не намерены поддерживать импичмент Трампа, несмотря на приведенные обвинением в среду материалы.

Как свидетельствуют комментарии некоторых сенаторов-республиканцев, представленные видеозаписи не заставили пересмотреть их позицию против импичмента бывшего президента. «Трудно признать кого-то виновным, если процесс изначально ущербен», – отметил сенатор от Индианы Майк Браун.

Его коллега из Висконсина Рон Джонсон, комментируя увиденное, заявил, что «обвинять надо мятежников, а не Трампа». Сенатор от Аляски Лиза Мурковски назвала продемонстрированные видео «довольно убедительными с точки зрения обвинения», однако ушла от ответа на вопрос, следует ли Сенату в связи с этим провести импичмент бывшего президента.

Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что увиденные им видеозаписи «производят впечатление и вызывают эмоции», однако не подтверждают наличие связи между действиями участников беспорядков и заявлениями Трампа. «Было хорошо заметно, что ее нет, – сказал он. – Они (представители стороны обвинения) потратили много времени, чтобы показать насилие, которое совершали преступники, но слова президента даже близко не подходят к той границе, где их можно было бы считать призывом к таким действиям».

Аналогичную позицию высказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джейм Лэнкфорд. «Обвинение пытается доказать, что именно Трамп дал старт мятежу. Но Трамп проводил сотни встреч со своими сторонниками, и подобного никогда не случалось. Так что увязать одно с другим сложно», – считает он. Его поддержал также сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, по мнению которого «надо различать действия Трампа и отвратительные поступки тех людей, которые мы увидели».

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.

Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит сообщила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.