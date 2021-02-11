GWEN: американское подземное радио

11.02.2021, 8:04, Разное

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Сегодня темп жизни возрос благодаря использованию современных средств связи, будь то интернет или сотовая связь. Современные боевые действия также практически невозможны без использования средств связи.

Однако, военная связь имеет свои особенности, в это ряду стоит американское подземное радио, которое образовано башнями GWEN. Давайте посмотрим внимательнее на это радио и башни.

Военная связь должна быть надежной, работать практически в любых условиях, защищенной от прослушки, аппаратура военной связи должна быть компактной и надежной. Новые виды вооружений, а именно атомное оружие заставило разрабатывать новые виды связи, к которым и относятся башни GWEN.

Ядерный или термоядерный взрыв характеризуется очень мощным электромагнитным импульсом, который выводит из строя практически любую аппаратуру, большая концентрация ионов создает «экран», который очень затрудняет распространение электромагнитных волн. Такие эффекты от использования ядерного оружия вынуждают разрабатывать новые виды связи, которые могут работать в таких условиях.

Давайте ближе посмотрим на то, как устроено американское подземное радио и башни GWEN. Аббревиатура GWEN расшифровывается как Ground Wave Emergency Network, что можно расшифровать как Наземная сеть оповещения о чрезвычайных ситуациях. Данная сеть основана на принципах известного ученого Николы Теслы, о котором слышал практически каждый человек.

Башня GWEN сочетает в себе радиолокационное оборудование и особый приемо-передатчик электромагнитных волн, которые могут распространяться в земной коре.

Грубо говоря, если электромагнитные волны от ядерного взрыва практически полностью поглощаются грунтом практически на поверхности, то электромагнитное излучение башен GWEN свободно распространяется в земной коре.

Это достигается за счет использования электромагнитных волн сверхнизкой частоты или сверхдлинной длиной волны, которая выше десяти километров. Башни GWEN используют частоты в диапазоне от ста пятидесяти до ста семидесяти пяти Герц. Башни полностью автономны и не требуют присутствия персонала.

Такие сверхдлинные электромагнитные волны используются для зондирования Земли, так как они практически не поглощаются земной корой, практически не отражаются от ионосферы и могут распространяться, огибая Землю. Такие электромагнитные волны используются для связи с подводными лодками, так как они свободно распространяются и водной толще.

Очень много копия сломано по поводу того, что данные башни GWEN созданы как геофизическое оружие, мол, они могут так воздействовать на земную кору, вызывая разрушительные землетрясения. Уверен, что это просто слухи и догадки, вызванные секретностью данных объектов, не более. Хотя, все может быть…