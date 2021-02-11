Мнение: О прозрении президента Путина

11.02.2021, 8:02, Разное

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Долгое время он жил так, словно бы задался целью оправдать нашумевшие слова немецкого канцлера Ангелы Меркель о «собственной реальности». Но вот заветный час настал. Реальный мир волей-неволей начинает прорываться сквозь пелену информационной завесы и пленительных иллюзий. «Корона» падает или хотя бы сдвигается, и…

В общем, нынешний российский президент Владимир #Путин аккуратненько так начинает узнавать страну, которой он управляет уже третье десятилетие. И что же он видит?

Похоже, первое столкновение с реальностью, где бояре лукавы, а придворные вороваты, не прошло даром. Узнав из уст простой научной работницы Анастасии Проскуриной из Института цитологии и генетики СО РАН о том, сколь сильно её зарплата по квитанции отличается от зарплаты по отчётности, глава государства начал изучать вопрос. И открылась бездна.

Как известно, 8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию Анастасия Проскурина рассказала главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Она также отметила, что её полная ставка в настоящее время составляет 25 тыс. руб. в месяц. И это страшно далеко даже от средней зарплаты по региону, хотя по отчёту должно быть вдвое больше оной.

При этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков не растерялся. «Мы внимательно посмотрели на ситуацию, на которую указала А.С. Проскурина, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 тыс. 129 рублей, в том числе 25 тыс. — это должностной оклад», — доложил он президенту. И тут же отметил, что в целом в Институте цитологии РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200% от средней по региону.

Вообще, не нужно быть сильным математиком, чтобы сопоставить три цифры – 25 тыс. руб., названные Анастасией Проскуриной, 44,1 тыс. руб., озвученные Валерием Фальковым, и 39,8 тыс. руб. Последняя – это средняя зарплата по Новосибирской области, где находится злосчастный институт. Кстати, она несколько ниже среднего уровня по СФО — 42,7 тыс. руб. Как из этого получается 200% средней по региону – только академик и разберётся. Это уже совсем нелинейная алгебра.

В общем, Владимир Путин начал что-то подозревать.Статистика по зарплатам в России «подгоняется» ради выполнения формальных показателей, заявил он на совещании с членами правительства в среду. «Очень часто мы видим – во всяком случае, бывает, так скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику, – констатировал президент. – В результате что получается? Что по отчётам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений».

В качестве примера Путин привел историю всё той же старшей научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, которой в рамках выполнения «майских указов» предложили перейти работать на полставки. В результате её зарплата на бумаге выросла, а в реальности осталась той же. Как той же осталась и нагрузка.

А «майские указы», напомню, были приняты… ещё в 2012 году. И они требовали, чтобы к 2018 году зарплаты младшего и среднего медперсонала, социальных работников и школьных учителей были бы равны средней по региону, а врачей и научных сотрудников и преподавателей вузов – превышали бы ее вдвое. В общем, не прошло и трёх лет, как президент узнал о том, что простые россияне знали с самого начала. Указы его не выполняются.

Возможно, теперь Владимир Путин узнает и ещё кое-что. По данным Счётной палаты, власти на местах запустили кампанию беспрецедентных увольнений в здравоохранении и социальной сфере, чтобы тот же размер зарплатного фонда распределить между меньшим количеством людей. Так, за 2013-19 гг численность младшего медперсонала в России упала почти в три раза (на 61,3%). Социальных работников стало меньше на 32,6%. Общая численность бюджетников, попадающих под «майские указы» сократилась на 14,5%. Иными словами, без работы остался каждый седьмой. Но даже при этом выполнить президентские указы не удалось, констатировала палата. Хотя за 2012-19 гг зарплата в образовании, здравоохранении и сфере социальных услуг выросла на бумаге вдвое, у 7 из 12 категорий бюджетников зарплаты до нужных уровней к 2018 году так и не поднялись.

Осталось понять, что с этим знанием делать. Пожурить министров? Поручить им же «оперативно и крайне внимательно» изучить, соответствуют ли зарплаты бюджетников указам 2012 года? Гневно бросить авторучку на стол?

Кажется, впереди у главы государства ещё немало новых столкновений с реальностью. Если он только пожелает как следует вникнуть. Но пожелает ли?

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