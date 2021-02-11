Рэпер Niletto прокатил своих фанатов до школы на Lamborghini

11.02.2021, 7:20, Разное

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Российский рэпер Niletto устроил своим юным фанатам неожиданный сюрприз. Он прокатил их на Lamborghini и спел с ними знаменитые хиты, одна девочка даже расплакалась от неожиданности.

Данил Прытков (настоящее имя Niletto) стал участником шоу «Утренняя звезда». Оно транслировалось на YouTube-канале «Ламборджинсы». Его ведущим является Константин Анисимов. Он вместе с рэпером ранним утром отправился к поклонникам исполнителя.

Впоследствии выяснилось, что рэпер не самостоятельно принял это решение, а его позвали родители четырех школьников. С ними он спел свои знаменитые треки и записал видео для TikTok. Затем Niletto и Анисимов прокатили поклонников на Lamborghini. Они хотели отвезти их в школу, но те сейчас обучаются дистанционно.

По словам расплакавшейся девочки, она даже не ожидала приезда любимого рэпера Niletto. Она полагала, что это будет самый обыкновенный день, а он оказался самым лучшим.

Источник: riafan.ru