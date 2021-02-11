 

Рэпер Niletto прокатил своих фанатов до школы на Lamborghini

11.02.2021, 7:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский рэпер Niletto устроил своим юным фанатам неожиданный сюрприз. Он прокатил их на Lamborghini и спел с ними знаменитые хиты, одна девочка даже расплакалась от неожиданности.
Данил Прытков (настоящее имя Niletto) стал участником шоу «Утренняя звезда». Оно транслировалось на YouTube-канале «Ламборджинсы». Его ведущим является Константин Анисимов. Он вместе с рэпером ранним утром отправился к поклонникам исполнителя.

Впоследствии выяснилось, что рэпер не самостоятельно принял это решение, а его позвали родители четырех школьников. С ними он спел свои знаменитые треки и записал видео для TikTok. Затем Niletto и Анисимов прокатили поклонников на Lamborghini. Они хотели отвезти их в школу, но те сейчас обучаются дистанционно.

По словам расплакавшейся девочки, она даже не ожидала приезда любимого рэпера Niletto. Она полагала, что это будет самый обыкновенный день, а он оказался самым лучшим.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Германия готовится вернуть России тысячи икон

22.12 / Гульфикгейт

09.10 / Голодные призраки Японии – хидаругами

07.12 / Рождественский экспресс: принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Эдинбург

31.07 / Мнение: России пора становиться хранилищем памяти мира?

23.09 / Ученые объяснили появление чувства тревоги у пьющих людей

09.02 / Вместо Кирилла Серебренникова: Алексей Агранович назначен худруком “Гоголь-центра”

25.09 / Эльман Пашаев: Ефремов был единственным, кто не просил его вытащить из тюрьмы

18.01 / Рунический провидец: Слабохарактерный Владимир Зеленский не сможет вывести из кризиса Украину

03.12 / “Да какие женщины меня утешают?”: Харламов стал смешнее шутить после развода с Асмус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска