Алгоритмы для роботов скопируют у червей

11.02.2021, 7:18, Новости дня

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Специалисты из Технологического института Джорджии (США) решили внимательнее присмотреться к поведению группы червей, чтобы понять, как они общаются и взаимодействуют между собой. В данном случае исследователей интересовали не вопросы биологии, а те алгоритмы поведения, которые используют примитивные существа.

Полученные результаты можно использовать для создания алгоритмов роботизированных систем, говорят ученые.

До сих пор даже самые лучшие роботы созданы как отдельно функционирующие автономные машины. Однако в недалеком будущем появится потребность в целых коллективах роботов, которым также придется работать в одной команде. Для управления такими группами решили использовать алгоритмы, уже созданные в живой природе.