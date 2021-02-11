 

Алгоритмы для роботов скопируют у червей

11.02.2021, 7:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты из Технологического института Джорджии (США) решили внимательнее присмотреться к поведению группы червей, чтобы понять, как они общаются и взаимодействуют между собой. В данном случае исследователей интересовали не вопросы биологии, а те алгоритмы поведения, которые используют примитивные существа.

Полученные результаты можно использовать для создания алгоритмов роботизированных систем, говорят ученые.

До сих пор даже самые лучшие роботы созданы как отдельно функционирующие автономные машины. Однако в недалеком будущем появится потребность в целых коллективах роботов, которым также придется работать в одной команде. Для управления такими группами решили использовать алгоритмы, уже созданные в живой природе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Трамп ужаснулся возможной победой Байдена на выборах

14.12 / В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса

11.01 / Тарифы по новой формуле и усиление конкуренции. Шмыгаль рассказал, как планирует снижать цены на газ для населения

29.06 / Стефанчук о Зеленском: У нас не авторитарное государство – что кто-то один решает

02.08 / Россия увеличила добычу нефти в июле

01.10 / В Донецкой области разоблачили сеть ботоферм, которая распространяла фейки о местных выборах

30.10 / Анонимный «разоблачитель» Трампа оказался не таким уж высокопоставленным

23.01 / В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции

21.07 / В Греции двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы

11.12 / В РФ указали на политический контекст давления на Sputnik в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска