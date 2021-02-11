Facebook решил урезать политический контент в ленте

11.02.2021, 7:12, Новости дня

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Facebook решил уменьшить количество политической информации в новостной ленте пользователей, об этом заявили в американской компании.

«Один из распространенных отзывов, которые мы получаем, заключается в том, что люди не хотят, чтобы политический контент заполонил их ленту новостей. В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать, чтобы лучше понять различные предпочтения людей в отношении информации политического содержания, и протестируем ряд подходов», – цитирует заявление РИА «Новости».

В компании решили на время сократить распространение политического контента «для небольшого процента» жителей Канады, Бразилии, Индонезии и в США.

В Facebook отметили, что это не затронет данные по COVID-19 от официальных организаций и региональных органов здравоохранения.

Ранее Facebook заявил о введении новых правил, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения.