США упрекнули Венгрию в снижении плюрализма

11.02.2021, 7:12, Новости дня

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США глубоко обеспокоены тем, что в Венгрии прекращает вещание оппозиционная радиостанция Klubradio, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что Вашингтон «глубоко обеспокоен снижением плюрализма СМИ в Венгрии». Ситуация с Klubradio, по его словам, «грозит тем, что эфир Венгрии покидает еще один независимый голос». В связи с этим США «разделяют обеспокоенность международных защитников свободы прессы и многих венгров», а также призывают власти Венгрии «способствовать созданию открытой медиасреды», передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа при этом заверил, что его страна «привержена укреплению партнерских отношений с Венгрией, союзником по НАТО, и реализации обязательств администрации Байдена по поддержке демократических институтов, прав человека и верховенства закона».

В сентябре Госсовет Венгрии по надзору за СМИ не стал продлевать лицензию Klubradio. Суд отклонил протест радиостанции. Она прекратит вещание 14 февраля. Отметим, что в ЕС также недовольны политикой Венгрии и даже предлагали изгнать ее из управляющих структур Евросоюза.