 

ВОЗ не исключила появления коронавируса до официального объявления

11.02.2021, 7:12, Новости дня
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19, сообщают СМИ.

По словам экспертов, около 90 человек в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, схожими с теми, которые возникают при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что китайские власти провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Посетившие Китай эксперты ВОЗ считают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.

«Необходимы дальнейшие исследования», – считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Как отмечает издание, группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.

Ранее глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.



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