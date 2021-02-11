 

Блинкен назвал Россию «клептократией», объявив о подготовке ответа на приговор Навальному

11.02.2021, 6:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

09 Февраль, 2021   Служба новостей «Голоса Америки»

Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что попытки российских властей заглушить голос Навального свидетельствуют о важности этого голоса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ведет консультации с союзниками для подготовки совместного «адекватного» ответа на отправку в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального властями России, чье правительство он назвал «клептократией».

«Прежде всего, мы проводим консультации и тесно сотрудничаем с другими странами, которые очень обеспокоены случившимся, причем не только с Навальным, но и с другими, кто воспользовался своими правами», – заявил Блинкен в интервью CNN.

Ранее в этом месяце московский суд отправил Навального, ярого критика президента РФ Владимира Путина, в тюрьму, признав его виновным в нарушении правил условного приговора, что сам Навальный и его соратники отрицают.

«Что касается Навального, тот факт, что российские власти, Путин, считают необходимым заглушить один голос, говорит о том, насколько важен этот голос и как он представляет миллионы россиян, которые хотят быть услышаны, которые устали от коррупции и клептократии», – указал госсекретарь.

Суд над Навальным состоялся после того, как он вернулся из Германии после лечения в связи с отравлением в России. Медэксперты из Германии и других европейских стран установили, что Навальный был отравлен «Новичком» – смертоносным российским химическим агентом, разработанным в годы «холодной войны».

По словам Блинкена, представляется очевидным, что Навального пытались убить с помощью химического оружия.

«Это нарушает Конвенцию по химическому оружию и другие обязательства России, – сказал Блинкен. – Это нарушает четкие санкции, объявленные Конгрессом. Мы рассматриваем этот вопрос, очень внимательно изучаем, и когда у нас будут результаты, мы примем адекватные меры».

Блинкен также отметил, что, с его точки зрения, массовые протесты в РФ в связи с приговором Навальному «являются выражением глубокого недовольства… безудержной коррупцией и клептократией, которая доминирует в правительстве».

«Это подтверждает, что жители РФ пытаются добиться, чтобы их голос был услышан. А система в ее нынешнем виде не очень–то этому способствует», – добавил он.

При этом глава американской дипломатии отверг обвинения России, что США и другие западные страны пытаются спровоцировать протесты.

«Дело именно в России, в российском народе, его будущем, – сказал Блинкен. – Дело не в нас. Думаю, российское правительство совершает ошибку, приписывая ответственность за происходящее внешним игрокам, будь то США, европейские партнеры или кто–то другой. Дело именно в России, в ее будущем и, надеюсь, в более демократической системе, которая придет».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Сменяемость капитала

17.11 / Испанские ученые создадут в Китае гибрида человека-обезьяны

14.08 / Более сотни: Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших во время протестов

20.08 / Мнение: Обращение к ФСБ от всех честных граждан Томска по поводу отравления Навального!

23.01 / Детишечек — в детдом – Личное мнение

09.10 / Мнение: Порошенко продавал оружие террористам в Сирию

11.12 / Скандалы: Из Испании выдача есть

14.09 / Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

26.06 / Ирина Пегова продемонстрировала архивный снимок со своего первого спектакля

06.01 / Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска