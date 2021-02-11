Блинкен назвал Россию «клептократией», объявив о подготовке ответа на приговор Навальному

11.02.2021, 6:34, Разное

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09 Февраль, 2021 Служба новостей «Голоса Америки»

Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что попытки российских властей заглушить голос Навального свидетельствуют о важности этого голоса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ведет консультации с союзниками для подготовки совместного «адекватного» ответа на отправку в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального властями России, чье правительство он назвал «клептократией».

«Прежде всего, мы проводим консультации и тесно сотрудничаем с другими странами, которые очень обеспокоены случившимся, причем не только с Навальным, но и с другими, кто воспользовался своими правами», – заявил Блинкен в интервью CNN.

Ранее в этом месяце московский суд отправил Навального, ярого критика президента РФ Владимира Путина, в тюрьму, признав его виновным в нарушении правил условного приговора, что сам Навальный и его соратники отрицают.

«Что касается Навального, тот факт, что российские власти, Путин, считают необходимым заглушить один голос, говорит о том, насколько важен этот голос и как он представляет миллионы россиян, которые хотят быть услышаны, которые устали от коррупции и клептократии», – указал госсекретарь.

Суд над Навальным состоялся после того, как он вернулся из Германии после лечения в связи с отравлением в России. Медэксперты из Германии и других европейских стран установили, что Навальный был отравлен «Новичком» – смертоносным российским химическим агентом, разработанным в годы «холодной войны».

По словам Блинкена, представляется очевидным, что Навального пытались убить с помощью химического оружия.

«Это нарушает Конвенцию по химическому оружию и другие обязательства России, – сказал Блинкен. – Это нарушает четкие санкции, объявленные Конгрессом. Мы рассматриваем этот вопрос, очень внимательно изучаем, и когда у нас будут результаты, мы примем адекватные меры».

Блинкен также отметил, что, с его точки зрения, массовые протесты в РФ в связи с приговором Навальному «являются выражением глубокого недовольства… безудержной коррупцией и клептократией, которая доминирует в правительстве».

«Это подтверждает, что жители РФ пытаются добиться, чтобы их голос был услышан. А система в ее нынешнем виде не очень–то этому способствует», – добавил он.

При этом глава американской дипломатии отверг обвинения России, что США и другие западные страны пытаются спровоцировать протесты.

«Дело именно в России, в российском народе, его будущем, – сказал Блинкен. – Дело не в нас. Думаю, российское правительство совершает ошибку, приписывая ответственность за происходящее внешним игрокам, будь то США, европейские партнеры или кто–то другой. Дело именно в России, в ее будущем и, надеюсь, в более демократической системе, которая придет».