Spiegel: Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне

11.02.2021, 6:30, Разное

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Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела во Франкфурт-на-Майне с частным визитом, выяснило издание Der Spiegel.

По информации издания, Юлия Навальная прилетела в Германию сегодня вечером. Ранее о том, что она уехала из России, сообщил источник «Интерфакса». Адвокат Навальной Вероника Полякова сказала Sputnik, что не знает об ее отъезде.

По данным Skyscanner, из Москвы во Франкфурт-на-Майне без пересадок сегодня вылетел только один рейс авиакомпании Lufthansa. Он отправился из аэропорта «Домодедово» в 16:15 мск.

Навальный проходил лечение и реабилитацию в Германии, откуда он вернулся 17 января. Его сразу же задержали в московском аэропорту «Шереметьево», а на следующий день суд, прошедший в отделе полиции в Химках, арестовал его на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Во многих российских городах проходили несанкционированные акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», свыше 11 тысяч человек.

Осенью независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». РФ отрицает, что политик был отравлен, в стране не возбуждено уголовное дело.

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