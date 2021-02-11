Создано устройство пассивного охлаждения

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11.02.2021, 6:24, Новости дня
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В Университете Буффало объявили о создании кондиционера нового поколения, которые отличается высокой эффективностью и нулевым потреблением энергии.

Для того чтобы достичь такого результата, инженеры расположили поглощающие тепло панели форме буквы V. Из верхней части конструкции прямо в космос направлен прибор для инфракрасного излучения, благодаря которому собранные калории отправляются прямо в ледяной холод космоса. При этом работа охладителя может быть обеспечена за счет энергии солнца.

По словам авторов изобретения, такие установки в перспективе можно использовать не только как кондиционеры в крупных зданиях, но и для охлаждения атмосферы в целом, решая, таким образом, проблему глобального потепления.



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