 

Байден в разговоре с Макроном ушел от темы конфликта вокруг Boeing и Airbus

11.02.2021, 6:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

СМИ сообщают, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсуждали конфликт вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus.

Разговор состоялся две недели назад, официальные транскрипты не включали реплик по этой теме. Однако источник CNBC утверждает, что Макрон поднял данный вопрос и выразил заинтересованность в урегулировании конфликта, Байден ответил уклончиво, заявив, что проблему должны решать команды экспертов. Президент США не стал связывать себя какими-либо обязательствами, передает РИА «Новости».

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / ФБК против ФСБ: Навальный использует ситуацию до конца

22.09 / “Не дает покоя, что вы не в лидерах по больным?”. Глава Минздрава обратился к местным властям из-за фестиваля в Запорожье

17.07 / Гонтарева: Коломойский и Боголюбов хотят войти в “ПриватБанк”, чтобы за государственный счет отозвать все иски из международных судов

05.08 / Летчиков Су-57 решили защитить от ядерного взрыва

27.08 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на уровне 1 млн

03.02 / Черный экран. Провайдеры начали блокировать “112 Украина”, ZIK и NewsOne после введения санкций

01.08 / Во Вьетнаме впервые умерли пациенты с COVID-19

29.12 / Великобритания обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID

30.08 / Чемпионами Всемирной шахматной олимпиады объявлены обе сборные, игравшие в финале

02.12 / Генсек ООН заявил о величайшем гуманитарном кризисе со Второй мировой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска