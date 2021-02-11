Байден в разговоре с Макроном ушел от темы конфликта вокруг Boeing и Airbus

11.02.2021, 6:18, Новости дня

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СМИ сообщают, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсуждали конфликт вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus.

Разговор состоялся две недели назад, официальные транскрипты не включали реплик по этой теме. Однако источник CNBC утверждает, что Макрон поднял данный вопрос и выразил заинтересованность в урегулировании конфликта, Байден ответил уклончиво, заявив, что проблему должны решать команды экспертов. Президент США не стал связывать себя какими-либо обязательствами, передает РИА «Новости».

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.