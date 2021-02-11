 

Мнение: Раз «Корнет» и пачки танков НАТО нет!

11.02.2021, 6:10, Разное
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Товарищи, делать ролики про успехи росийского ВПК – одно удовольствие (правда, это удовольствие сильно не нравится нашим друзьям из аграрной сверхдержавы). Вот, например, вашему вниманию очень интересная штука под названием "Корнет". Американские генералы ей очень недовольны.

Вот, прямая ссылка на Ютуб – если не открывается в ЖЖ.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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