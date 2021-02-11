 

Оппозиционер Бабарико сравнил Лукашенко с латиноамериканским диктатором

11.02.2021, 6:02, Разное
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Оппозиционер Виктор Бабарико до сих пор находится в местах лишения свободы. Осенью прошлого года у него состоялась встреча с Александром Лукашенко. Бабарико поделился впечатлениями от разговора с белорусским президентом.

Заключенный политик заявил, что происходящее в его стране напоминает роман “Осень патриарха”. Сюжет литературного произведения крутится вокруг латиноамериканской диктатора, который правил более ста лет.

Оппонент Александра Григорьевича выразил мнение, что руководящие должности должны занимать люди, которым есть куда податься после того, как они отойдут от власти. В ином случае от официальных полномочий их жизнь и карьера зависят в полной мере, отметил он.

Бабарико также заявил, что сейчас в Белоруссии на глазах у мировой общественности происходит объединения людей в нацию. Из-за этого у граждан теперь появился запрос на смену системы правления.

Оппозиционер подчеркнул, что в стране есть много тех персоналий, которые могли бы подойти на роль нового лидера. Кроме того, Виктор Бабарико готов лично внести свой вклад в процветание свободной Белоруссии, если общество будет в этом нуждаться.



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