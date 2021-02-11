Красиво жить не запретишь……

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Таинственный русский  купил самый дорогой дом во Флориде за 140 миллионов долларов наличными

By Mara Siegler  February 10, 2021 

Таинственный  русский  купил самый дорогой дом  из когда-либо проданных во Флориде, и источник сообщил Page Six, что он  заплатили почти 140 миллионов долларов наличными.

Недавно построенный особняк расположен в Палм-Бич на земле, когда-то принадлежавшей бывшему президенту Дональду Трампу. В 2008 году российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который попал в заголовки газет, когда продал картину Леонардо да Винчи «Salvator Mundi» (“Спаситель Мира”)   за 450 миллионов долларов, купил его за 95 миллионов долларов. Согласно сообщениям, он снес дом и продал три смежных лота за 108,2 миллиона долларов  .

Недавно построенная   «роскошная»  усадьба  площадью 21000 квадратных футов стоит на одном из лотов,  она  был  спроектирована  архитектором Уильямом М. Бойлом  (Boyle Architecture)  и  включает в себя  бассейн  и гостевой дом. По словам источника, контракт был заключен менее чем через 24 часа после того, как таинственный покупатель посетил дом.

Покупателя представлял известный брокер Райан Серхант. Серхант, который только что опубликовал книгу «Энергия больших денег», также недавно  продал самую дорогую квартиру во  Флориде  – пентхаус за 33 миллиона долларов в Arte Surfeside в Майами (где в настоящее время арендуют Иванка Трамп и Джаред Кушнер).

Самый дорогой дом  из  когда-либо проданных  во Флориде, ушел за   почти  140 миллионов долларов. ItSoldFL.com



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