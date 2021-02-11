 

МВД РФ объявило войну видеофейкам

11.02.2021, 5:30, Новости дня
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Министерство внутренних дел РФ сообщает о запуске тендерных процедур, которые должны определить лучшую отечественную разработку по борьбе с поддельными видео. Речь идет о так называемом внутрикадровом монтаже, благодаря которому можно так подредактировать видео, что оно покажет зрителям никогда не происходившие события.

Тендер проходит под кодовым названием «Верблюд», уточняют представители силового ведомства. Для проведения конкурса привлекли специалистов из НПО «Специальная техника и связь». Информация о нем уже размещена на официальном сайте государственных закупок.

В МВД рассчитывают получить программный продукт, при помощи которого можно легко определить поддельные видео, в том числе созданные с использованием нейронных сетей.



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