Создана нейросеть для определения болезни Паркинсона

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11.02.2021, 5:30, Новости дня
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Российские ученые из Сколково представили отечественную нейросеть, при помощи которой можно диагностировать болезнь Паркинсона.

К разработке данного ИТ-продукта были привлечены специалисты из Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна. Совместно со Сколтехом они создали искусственный интеллект, который станет неплохим помощником в современной медицине.

Нейросеть достаточно быстро определяет, страдает ли пациент от болезни Паркинсона, утверждают ученые. Для этого программа проводит тщательный анализ моторики и суммирует полученные данные. Заболевание можно выявить даже на самой ранней стадии. Также искусственный интеллект помогает составить план лечения.



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