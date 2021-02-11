Эксперт: Рекомендательные системы соцсетей стали инструментом манипуляции общественным мнением

11.02.2021, 5:24, Новости дня

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«В ленте на Facebook вы видите не только посты своих друзей, но и публикации, которые вам показывает сама соцсеть. И эта «вторая лента» отражает политические взгляды администрации Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. О путях решения этой проблемы, по словам депутата, шла речь на состоявшемся в Москве форуме Cyber Security Day 2021.

«Как известно, перед выборами в США публикации сторонников Трампа вдруг исчезли из американских социальных лент. Исчезали они настолько прочно, что было просто невозможно найти страницу автора, если он агитировал в поддержку тогдашнего президента. При этом формально никакого бана не объявлялось, официально никто не говорил, что посты удаляются. Просто так проявляла себя хорошо настроенная «рекомендательная система». Аналогично фильтровался и поиск», – напоминает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Такая же ситуация в Instagram и WhatsАpp. Администраторы этих сетей прикрываются борьбой с экстремизмом, сексизмом, поддержкой ЛГБТ и тому подобным, когда хотят оправдать деятельность подобных «рекомендательных алгоритмов», которые чем дальше, тем больше превращаются в инструмент манипуляции общественным мнением, – возмущается Горелкин. – Напомню, что Facebook включил так называемую рекомендательную систему контента для всех пользователей еще сколько лет назад».

О том, чем грозит подобная активная «работа» соцсетей с личной информацией пользователей, шла речь на сессии «Опасные данные. Как оцифрованные данные угрожают приватности, государственной и коммерческой тайне и что с этим делать?» в рамках прошедшего во вторник в Москве Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. В своем выступлении на форуме депутат Горелкин отметил возросшую роль интернет-платформ в принятии людьми тех или иных решений. По его мнению, поступки большинства людей в развитых странах сегодня опираются на полученную ими информацию в соцсетях.

Как известно, рекомендательные системы онлайн-площадок используют персональные данные для того, чтобы навязать определенный тип поведения или услугу, потребность в которых определяется не внутренним желанием покупателя, а алгоритмом, который рассчитывает и пытается предугадать его желания.

«Есть расхожая фраза, что данные – это новая нефть. Но есть противоречия: нефть – это готовая субстанция, данные же меняются каждую секунду. Поэтому главное – не наличие данных, а их сбор, хранение, анализ и использование, – отметил депутат. – На данных сегодня строятся рекомендательные модели социальных сетей».

Как рассказал Горелкин, изначально такие модели применялись (и применяются) в электронных магазинах – на основе анализа предпочтений группы предсказываются интересы других потенциальных покупателей.

«Проблемы начинаются, когда рекомендательные системы начинают действовать в общественно-политической сфере. Здесь и возникает опасность манипуляции, – отметил собеседник. – Когда Facebook сам решает, какие посты вы будете смотреть, то алгоритм его действий непрозрачен. Но очевидно и так, что туда вносятся коррективы, связанные с политическими взглядами владельцев».

Социальные сети начинают формировать «интересные» новостные ленты под предпочтения конкретного человека. «В результате постепенно людям начинает казаться, будто всех окружающих интересует то же самое. Но это впечатление ложное, сформированное указанным выше алгоритмом», – объяснил Горелкин.

Если в российском «ВКонтакте» пользователь сам решает – включить рекомендательную систему или нет, то на американских площадках, таких как Facebook и Instagram, рекомендательная система работает в принудительном порядке для всех без исключения, констатировал депутат. Именно поэтому, признался Горелкин, лично он предпочел скрыть все ранее написанные посты на Facebook и больше не использует эту сеть для работы.

Действующие в Рунете иностранные соцсети должны раскрыть механизм своих «рекомендательных сервисов», считает Горелкин.

«Необходимо создать прозрачные правила функционирования рекомендательных сервисов с обязательным публичным отчетом соцсетей по работе их внутренней фильтрации контента. Выполнение этих правил позволит предотвратить манипуляции политической сферой. Также следует создать эффективный механизм общественного и государственного контроля за соблюдением этих правил», – подчеркнул законодатель.

Депутат уверен, что к разработке законопроектов, которые установят в РФ упомянутые выше правила, «мы выйдем в ближайшие несколько лет».

Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона об устойчивом интернете.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта неправомерной обработки этих данных.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных, поскольку эта тема очень беспокоит россиян. На прошлой неделе член СПЧ Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах.