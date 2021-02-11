Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже

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11.02.2021, 5:24, Новости дня
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Обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы математики Натальи Тушинской в Воронеже задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники главка МВД по Воронежской области установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Открыто уголовное дело по  статьям «Убийство» и «Разбой», передает РИА «Новости».

Напомним, Тушинскую убили вечером 2 февраля рядом с кафе. Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи и грудной клетки. По официальной версии, педагога зарезали с целью ограбления – у нее были похищены сумка и телефон. Сообщалось, что на нее напал 31-летний мужчина, личность которого установлена, он был объявлен в федеральный розыск.



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