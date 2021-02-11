Байден захотел узнать подробности о происхождении коронавируса

11.02.2021, 5:24, Новости дня

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Глава американского государства Джо Байден заявил, что заинтересован в получении всех фактов о происхождении коронавируса.

Так он ответил на вопрос о «наказании» Китая за то, что Пекин якобы скрывал информацию о распространении коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости наказать Китай за то, что Пекин, по ее мнению, утаивал данные о коронавирусе.