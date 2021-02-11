 

Китайские программисты создали операционную систему для квантовых компьютеров

11.02.2021, 4:36, Новости дня
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Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», программисты из КНР разработали операционную систему, предназначенную для управления квантовыми компьютерами. Данная ОС получила название Origin Pilot.

В основу операционки легли более ранние разработки. Права собственности на них принадлежат фирме Origin Quantum. Систему в тестовом режиме запустили на оборудовании, установленном в китайской академии наук.

По мнению экспертов научного учреждения, новая операционная система позволит квантовому компьютеру работать в несколько раз быстрее, чем на аналогичных ОС, созданных до сих пор. Китайские специалисты собираются сделать ее общедоступной, сообщают местные интернет-СМИ.



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