 

Ученые рассказали о вреде ежедневного употребления яиц

11.02.2021, 4:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские ученые провели масштабное исследование, во время которого изучили истории болезней более полумиллиона человек, а также сравнили их заболевания с ежедневным рационом.

В результате ученые еще раз подтвердили, что употреблять ежедневно в пищу куриные яйца очень вредно для организма. В желтке содержится слишком много холестерина, а его излишек в организме человека приводит к быстрому развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам китайских ученых, если каждый день пить сырые яйца либо готовить себе на завтрак яичницу или омлет, то риск преждевременной смерти увеличится на 19%. Исследование проводилось среди людей в возрасте от 50 до 71 года. Данные взяты на шестнадцать лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / При плановой госпитализации ИФА-тесты на антитела к коронавирусу должны проводиться бесплатно – Степанов

16.11 / Онколог назвал самый распространенный симптом рака головного мозга

01.12 / Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

11.12 / При рассмотрении госбюджета-2021 Рада должна использовать шанс для решения проблем “зеленой” энергетики – эксперт

04.08 / Кравчук обозначил отношение к «формуле Штайнмайера» и Минским соглашениям

30.07 / Холодов: Табачный картель привык использовать слабость украинской власти и зарабатывать на этом, но больше такого не будет

24.09 / В Белоруссии завели более 280 дел об участии детей в митингах

28.06 / Начался сбор подписей против сноса памятника правителю русских владений на Аляске

17.08 / В Беларуси крупнейшие предприятия выходят на забастовку

23.10 / Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска