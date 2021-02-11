Ученые рассказали о вреде ежедневного употребления яиц

11.02.2021, 4:36, Новости дня

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Китайские ученые провели масштабное исследование, во время которого изучили истории болезней более полумиллиона человек, а также сравнили их заболевания с ежедневным рационом.

В результате ученые еще раз подтвердили, что употреблять ежедневно в пищу куриные яйца очень вредно для организма. В желтке содержится слишком много холестерина, а его излишек в организме человека приводит к быстрому развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам китайских ученых, если каждый день пить сырые яйца либо готовить себе на завтрак яичницу или омлет, то риск преждевременной смерти увеличится на 19%. Исследование проводилось среди людей в возрасте от 50 до 71 года. Данные взяты на шестнадцать лет.