Мнение: Удар по аэропорту Абха

11.02.2021, 4:34, Разное

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Хуситы с помощью БПЛА атаковали саудовский аэропорт Абха.

Силы ПВО саудитов смогли сбить два дрона, остальные достигли аэропорта. По заявлениям хуситов, они смогли повредить или уничтожить более 10 самолетов в Абхе "на военных аэродромах" в результате "точных ударов".

Саудиты продемонстрировали обломки нескольких дронов и поврежденный аэробус А-320, внутри которого вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Хуситы заявляют, что и далее продолжат наносить удары по Саудовской Аравии, пока она не прекратит бомбардировки Йемена и не выведет войска.

Саудиты вопят про атаки на гражданские объекты и плохих хуситов, которые продолжают их обстреливать.



Дырка в корпуса аэробуса.



Один из упавших в аэропорту дронов.

Кто больше врет относительно результатов удара, мы возможно узнаем позже, либо не узнаем. Хуситы тоже порой любят приписывать себе дополнительные успехи, а саудиты в свою очередь всячески секретят успешные удары хуситов по их объектам на территории Саудовской Аравии.

Обзор разгорающегося сражения на Мариб, где хуситы развернули наступление на столицу провинции выйдет завтра.

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