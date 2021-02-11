Московский суд попросили признать Цукерберга банкротом

11.02.2021, 4:30, Новости дня

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В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании основателя Facebook Марка Цукерберга банкротом.

В карточке дела говорится, что заявление зарегистрировано 9 февраля и распределено судье Ларисе Кравчук. Далее она будет решать, принимать материалы к производству или нет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что фактически, подать прошение о своем банкротстве в российский суд может любой, подтверждение личностей авторов заявлений перед их регистрацией не проводится. Все параметры уточняются уже после.

Цукерберг, по данным Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.