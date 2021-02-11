В Сенате США сторонников Трампа обвинили в желании убить Пенса и Пелоси

11.02.2021, 4:30, Новости дня

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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит сообщила на процессе импичмента экс-президента страны Дональда Трампа в Сенате США, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Плэскит ссылается на журналистов, которые, находясь в Капитолии, «слышали, как погромщики говорили, что ищут Пенса, чтобы казнить его». Плэскит указала, что «сторонники Трампа возвели виселицу на лужайке перед зданием Капитолия». Она заявила, что «другая группа погромщиков скандировала: «Повесить Майкла Пенса!».

Обвинитель подчеркнула, что это не было отдельным инцидентом, а «происходило повсюду», информация подтверждается показаниями, полученными сотрудниками ФБР от арестованных участников беспорядков. Плэскит считает, что участники штурма Капитолия «убили бы» Пенса, «если бы им предоставилась такая возможность». Они также «искали Пелоси в зале заседаний и в ее кабинете, открыто заявляя о своем намерении навредить ей или убить ее». «И они делали это, потому что Дональд Трамп послал их с этой целью», – приводит слова Плэскит ТАСС.

В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей. Он «настоятельно призвал родителей и учителей внимательно следить за тем, что молодые люди смотрят». Он обещал «предупреждать перед тем, как показывать самое открытое и внушающее беспокойство насилие», передает РИА «Новости».

Обвинители рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия Пенса и Пелоси, а также лидера демократов в Сенате Чака Шумера. По словам обвинителей, в определенный момент лидеры Конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.