Мнение: Письмо: “Становится опасно для здоровья”

11.02.2021, 4:02, Разное

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Когда авторы в письмах пишут вопрос “как отцепиться от того, кто послал?”, они не осознают, что зацепиться в таком случае можно только короной. Ничем больше нельзя.

Соответственно, чтобы отцепиться, надо снять корону. Для многих до сих пор это ничего не означающие слова.

Корона – это иллюзия вашей высокой значимости для другого. Вы можете сто раз простонать, какое вы ничтожество, но все равно уверены, что человек про вас так не думает, что ему приятна ваша любовь и нужна.

Поэтому и не отцепляетесь. Надо понять, что вы не нужны и цепляться будет нечему.

nstsia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

При разборе одного из последних писем ( Письмо: “Можно быть ждуном”: evo_lutio — ЖЖ (livejournal.com) ) в комментариях вы написали:

«Если вывалиться из границ в финале, вы не можете ни тут отцепиться, ни там новое начать.

И вам не поможет даже осознание “низкой значимости”.

Не имеет значения. Главное закончить в границах.»

(От финала и правда многое зависит. Но это не значит, что если финал плохой, вы можете все свалить на него и ничего больше не делать)

Кажется, у меня именно такой случай. И вопрос, соответственно, как же теперь быть? Потому что это уже становится опасно для здоровья, как-то нужно и отцепиться, и успокоиться, и, обязательно, начать что-то новое через время.

Моя краткая история:

Познакомились на СЗ в начале лета прошлого года. Мне 37, он на 9 лет младше. Сразу сказал, что нравятся женщины старше. Я, как и автор вышеупомянутого письма, смотрела на него сильно сверху. И общалась также, скорее всего, хотя я не могу это увидеть в наших прошлых диалогах. У него были (и есть с его слов) проблемы с деньгами, нет постоянной работы, и я думала: ну что это за мужик, ещё и рассказывает мне это, прямо фу. Моя ОЗ не то, чтобы высокая, но я ему о своих проблемах никогда не рассказывала.

(Она до сих пор думает, что он фу. Это вот хроническое у тех, кто крепко прилип)

В общем, если сильно сократить, за 8 месяцев знакомства было нескольких встреч в формате секс-онли, много переписок в мессенджере по моей инициативе, почти 2 месяца молчания, когда я пыталась отцепиться после «осознания» своей низкой значимости.

И сейчас я почти что готова валяться у него в ногах и умолять не прекращать со мной общение. Меня это сильно пугает. И его, наверное, тоже. И я даже не представляю, как вся эта ситуация выглядит в поле. Каким таким молотом я нависла над ним. И, главное, что мне кажется, что я всё понимаю, но вот сегодня утром ни с того, ни с сего разревелась от мысли: ну почему именно с ним ничего не получилось?

(А с кем у нее получилось? Автор ведь реально думает, что у нее с кем-то получилось. Хотя у нее никого нет и даже ребенка в 37 лет нет скорее всего. Одной только разницы в 9 лет достаточно, чтобы понять, что она ему не нужна, но автор упрямо требует взаимности)

Наш последний диалог 2 недели назад:

Я: Привет. Слушай, меня иногда так к тебе тянет, как магнитом прям. Вот сейчас с субботы хочу тебя, жесть, аж снишься мне) Интересно, а тебя ко мне тянет? Или это меня так в одностороннем порядке накрывает?

Он: в одностороннем

(Она думала, что его тоже к ней тянет, но он мужественно молчит. И когда он твердо развеял ее надежды, все равно продолжает думать, что тяга у него есть)

Я (через несколько часов): Благодарю за честность. Это очень ценное качество.

Он: Занят просто был, ответил когда смог. Просто ни к кому нету привязанности, никогда и не было ни к кому кроме мамы.

Я: Понимаю

Он: К девушкам не было притяжения вообще.

Я: Глупо получилось, прости, я имела в виду сексуальное влечение. В общем, не важно. Давай забудем, если это возможно.

Он: Всё хорошо, не парься.

Я: Спасибо.

(Она надавила на него щипцами “благодарю”. Он что-то рассказал из серии яанегин. Но она опять подумала, что уж секса-то он не может не хотеть с ней. И поэтому уточнила. Он снова отказал. Она снова поблагодарила, чтобы надавить на его жалость)

Огромный мертвый жук и его «прекрасная» ария в ответ на мои гигантские щипцы.

(Да не такой уж огромный жук. Жук – это когда вам говорят, что вы прекрасны и могуче привлекательны, а он слаб, глуп, беден, алкоголик и вообще уезжает далеко, а скоро его сажают в тюрьму, да и жить ему осталось полгода и еще у него ночной энурез. Арию жука он ей пел в начале, когда жаловался на бедность, но она все равно его доила, не замечала арию. А теперь уже не ария, он ей говорит, что не хочет ее и из-за нее ему стали неприятны все женщины, кроме мамы)

Помогите, пожалуйста, отцепиться…

(Не нужно отцепляться, автор. Надейтесь дальше и пишите ему еще)