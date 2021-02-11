Arab News – на место США на Ближнем Востоке пришла Россия, и палестинцы этому рады

11.02.2021, 3:46, Новости дня

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Джо Байден не позвонил своему израильскому коллеге после инаугурации, и эксперты гадают: то ли это предупреждение лично Нетаньяху, то ли это знак, что Ближний Восток больше не входит в число приоритетов США. В любом случае, пишет Arab News, США из региона давно и постепенно уходят, и на их место, наоборот, приходит Россия, что на руку палестинцам.



Reuters

Израиль заметно забеспокоился, когда после своей инаугурации Джо Байден не стал сразу звонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пишет журналист Arab News. Он отмечает, что, судя по всему, Вашингтон не горит желанием возвращаться к мирному процессу в регионе. РФ же, наоборот, пытается привлечь к себе максимальное внимание как к альтернативе США. Она принимает у себя палестинский диалог и общается с лидерами разных политических групп Палестины.

Причём этот тренд — Штаты уходят, РФ приходит — может привести к глобальной смене парадигмы, отмечает автор статьи. И Израиль может утратить безусловную поддержку Штатов, которой сейчас пользуется. В мире 195 стран, Байден не позвонил 188 из них. Но Израиль всерьёз озабочен тем, что вошёл в это число. Как отмечает автор статьи, вполне резонно. Пока неясно, была ли такая неспешность Байдена признаком того, что Израиль, да и весь регион не входит больше в приоритеты США, или же это предупреждение самому Нетаньяху, который долгие годы поддерживал Трампа.

Из-за «просчётов» Нетаньяху во внешней политике его теперь поддерживает большинство республиканцев в США, но совсем не принимают демократы. От этого разные взгляды сформировались у американских политиков и по Ближнему Востоку в целом. Так что в администрации даже занялись переформатированием Совета по национальной безопасности, где прежде слишком много людей занимались Ближним Востоком и слишком мало — Азией.

При этом и РФ тоже перестраивает свою внешнюю политику, наоборот, закрепляясь на Ближнем Востоке. Начался этот процесс с операции в Сирии в 2015 году. А теперь РФ стала партнёром и посредником на переговорах между Израилем и Палестиной. Как и Вашингтон, РФ не рассчитывает, что с её помощью удастся покончить с этим конфликтом. Но в отличие от Вашингтона, Москва настаивает, что в основе урегулирования должны лежать принципы ООН. По словам экспертов, работа РФ с Палестиной и Израилем соотносится с её общей стратегией по Ближнему Востоку, цель которой — создать сеть влияния на региональных игроков и укрепить свой имидж привлекательного политического партнёра.

Впрочем, другие эксперты отмечали, что попытки РФ привести Ближний Восток к миру — это совсем не поиски мира, а амбиции Москвы и её соперничество с Вашингтоном. И Нетаньяху противился российским инициативам, рассчитывая, что в ответ республиканцы в Вашингтоне согласятся на все его требования. Однако палестинцы нашли в Москве весьма тёплый приём и поддержку, которая сбалансировала поддержку США Израилю. Так что в январе 2017 года разрозненные палестинские формирования даже попытались найти общий язык и сблизиться, хоть и безуспешно.

С тех пор РФ стала активно заниматься этим вопросом, причём на разных уровнях конфликта: и на внутрипалестинском, и на внешнем. И даже сейчас, когда палестинцы занимаются финальным согласованием договорённостей в Каире, они всё равно координируют действия с Москвой, пишет автор статьи.

Позиции РФ внутри палестинских группировок подпитываются оттого, что растёт доверие к РФ среди обычных палестинцев. Тем более недавно стало известно, что они вскоре получат российскую вакцину от COVID-19. И если Вашингтон объявил, что не станет делать откат в политике Трампа, то Лавров пытается устроить международную мирную конференцию по Палестине в ближайшие месяцы.

На данный момент у США нет выбора, кроме постепенного ухода из региона и от мирного процесса. И, как обычно бывает в таких случаях, для РФ в этом открывается потенциал. Теперь она представляет себя миротворцем, и палестинцы этому рады, делает вывод Arab News.