Spiegel – остановка «Северного потока — 2» навредит прежде всего самой Германии

11.02.2021, 3:46, Новости дня

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В случае остановки строительства «Северного потока — 2» Германия нанесёт вред «в первую очередь самой себе», считает Der Spiegel. За более дорогой и не соответствующий климатическим целям американский газ платить из своего кармана придётся гражданам Германии, а США давно «испортили себе репутацию в Евросоюзе». Кроме того, как считает автор статьи, строительство газопровода полностью соответствует интересам Германии и Евросоюза, поскольку оно создаёт больше точек сближения РФ и Запада.



Reuters

Неясно, в какой степени Алексей Навальный расположен к концепту либерального правового государства, проникнутого идеей толерантности, однако процесс против него является «абсурдом во всех мыслимых отношениях». Вся критика в адрес руководства РФ — как за рубежом, так и в самой РФ — сосредоточена на судьбе Навального. В Германии и других странах многие требуют немедленно наказать главу государства Владимира Путина, пишет Франциска Аугштайн в статье для журнала Der Spiegel.

Требование понятно, но трудно осуществимо с дипломатической и геополитической точек зрения. Выбранные средства совсем не очевидны: утверждается, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не должно быть завершено. В знак «солидарности» с «захваченными демонстрантами», вышедшими на улицы в защиту Навального, представительница партии «Зелёные» Франциска Брантнер призвала прекратить строительство газопровода. Однако, как считает автор статьи, если это произойдёт, Германия, безусловно, нанесёт вред России, но в первую очередь самой себе.

«Северный поток — 2», несмотря на одобрение соседних государств и соответствие нормам европейского законодательства, всегда вызывал споры. На настоящий момент трубопровод почти готов. Предприятие огромно: от газовых месторождений Сибири в РФ по дну Балтийского моря до Германии всего около 5 тыс. км. Прокладку труб в РФ в основном профинансировал «Газпром». Прокладка через Балтийское море в итоге обойдётся примерно в €9,5 млрд.

Примечательно, что стоимость более или менее соответствует планам. Вероятно, участвующие компании могли бы себе позволить отказаться от «Северного потока — 2» — увольнение людей является частью бизнес-концепций большинства корпораций в наши дни.

Германия могла бы обойтись без «Северного потока — 2», но тогда граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединённых Штатах разрушаются целые участки земли. Кроме того, США испортили себе репутацию в Евросоюзе — они оказывали давление на компании, которые участвовали или хотели участвовать в строительстве «Северного потока — 2», угрожая санкциями. Во многом их целью являлась продажа невыгодного европейцам американского газа.

Поскольку в дискуссии о «Северном потоке — 2» моральные и экономические причины переплетаются в один клубок, вопрос не в том, нужно ли завершить «Северный поток — 2», а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран.

Нынешнее польское правительство делает ставку на национализм. В память о страданиях Польши во Второй мировой войне и о временах, когда Советский Союз «держал её в ежовых рукавицах», РФ там не доверяют совсем, а Германии доверяют мало. Российский газ, поступающий в Германию, уже давно стал перекачиваться обратно на восток. Таким образом он становится дешевле, поскольку Германия является «хорошим покупателем» и ей предлагаются соответствующие скидки. Но польское правительство хочет сделать свою страну независимой от российского газа. С точки зрения Польши, предпочтительнее покупать газ в Норвегии и в США, несмотря на более дорогую цену.

Многие в Германии озабочены Украиной. Они опасаются российского вторжения. Однако, подчёркивает автор статьи, это маловероятно. У Путина достаточно проблем в России. Украина не смогла восстановиться экономически с момента обретения независимости, поскольку у власти в стране находились «эгоистичные олигархи». Сеть трубопроводов возникла ещё во времена Советского Союза и с тех пор не содержалась должным образом. Российский газ, который течёт по украинским трубопроводам в Европу, должен проходить через многочисленные компрессорные станции, некоторые из которых уже не могут быть полностью герметичными. На пути от российского побережья в Западную Европу по «Северному потоку — 2» газ будет проходить через меньшее количество современных компрессорных станций.

В течение многих лет Украина получала газ не напрямую из России, а с помощью обратной перекачки из Западной Европы. Любой, кто утверждает, что «Северный поток — 2» не должен строиться, поскольку тогда Украина окажется во власти России, ошибается. Если «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, Украина потеряет транзитные сборы, но это может быть компенсировано за счёт ЕС. Во времена Советского Союза на Украине были построены гигантские газовые хранилища, которые превосходят все европейские. Эти резервуары для хранения необходимы, потому что всегда бывают времена, например, летом, когда используется меньше газа, чем обычно, отмечает Der Spiegel.

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон недавно заявил, что работы по строительству «Северного потока — 2» должны быть прекращены. Это банально. Франция всё ещё распоряжается своими многочисленными атомными электростанциями, она импортирует газ, добываемый методом гидроразрыва пласта. Франция не нуждается в больших объёмах природного газа из России. Кроме того, Франция хотела бы быть в хороших отношениях с новой администрацией в Вашингтоне. Можно хоть раз отбросить «франко-германскую дружбу».

Как считает автор, Германия находится в особом положении. 40% российского газа, поступающего в ЕС, используется в Германии. Германия также получает примерно 20—30% газа в Норвегии. Но если Польша будет покупать газ у Норвегии, то доля Германии резко сократится. Нидерланды, у которых Германия также покупает газ, однажды прекратят добычу в Северном море — страна не может позволить себе новые сейсмические потрясения.

Пока водородная энергетика не достигнет определённого уровня развития, Германии придётся использовать нефть, некоторый объём ядерной энергии, немного угля и, конечно, природного газа. И большая часть природного газа поступает из России. Даже если Путина и критикуют, он соответствует своим советским предшественникам: договоры с Германией всегда соблюдаются, подчёркивает журнал.

Немногие понимают, что, если Запад каким-то образом заинтересован в том, чтобы РФ не превратилась в экономическом отношении в Китай и чтобы там соблюдались права человека, «Северный поток — 2» должен быть завершён, пишет издание. «Газпром» вложил миллиарды в строительство газопровода из Сибири. Глава пресс-службы Восточного комитета германской экономики Андреас Метц отмечает: «Это делает Россию более зависимой от ЕС, потому что этот трубопровод нельзя повернуть в направлении Китая». Чем меньше пересекаются интересы РФ и ЕС, тем более незначительно там европейское влияние.

Если предположить, что «Северный поток — 2» не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей, подчёркивается в статье для Der Spiegel. Поскольку США всё ещё формируют общественное мнение и являются гарантом безопасности западного мира, автор приводит цитату аналитика американского Центра стратегических и международных исследований Никоса Цафоса: «В Вашингтоне, Берлине, Брюсселе создаётся впечатление, что санкции (против России) просто скрывают отсутствие стратегии относительно того, как США должны поступать с Россией».