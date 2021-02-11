Компания TSMC начнет выпуск экранов для очков дополненной реальности

11.02.2021, 3:42, Новости дня

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Ранее в сети уже появлялась информация о том, что американская компания Apple собирается выпустить новую модель очков дополненной реальности. Как оказалось, специальные дисплеи для них станут производить на заводе тайваньской компании TSMC.

Согласно контракту, подрядчик должен выпустить дисплеи типа Micro OLED. Напомним, что данная технология предусматривает кремниевую подложку вместо стеклянной, как в жидкокристаллических экранах. Из-за чего дисплеи получаются гораздо тоньше и легче.

Это именно то качество, которое необходимо для геймерских очков, отмечают эксперты. К тому же, дисплеи TSMC по диагонали будут меньше одного дюйма. Устройство точно не будет громоздким, как его современные аналоги.