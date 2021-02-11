 

Компания TSMC начнет выпуск экранов для очков дополненной реальности

11.02.2021, 3:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ранее в сети уже появлялась информация о том, что американская компания Apple собирается выпустить новую модель очков дополненной реальности. Как оказалось, специальные дисплеи для них станут производить на заводе тайваньской компании TSMC.

Согласно контракту, подрядчик должен выпустить дисплеи типа Micro OLED. Напомним, что данная технология предусматривает кремниевую подложку вместо стеклянной, как в жидкокристаллических экранах. Из-за чего дисплеи получаются гораздо тоньше и легче.

Это именно то качество, которое необходимо для геймерских очков, отмечают эксперты. К тому же, дисплеи TSMC по диагонали будут меньше одного дюйма. Устройство точно не будет громоздким, как его современные аналоги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / «Спартак» договорился о переходе Кокорина в «Фиорентину»

02.09 / В США призвали остановить «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным

08.10 / Мейхер назвала участие в “Танцах со звездами” авантюрными приключением

05.11 / Предсказано углубление кризиса между Тбилиси и Киевом из-за Саакашвили

10.09 / В продаже появился новый электрический Opel Vivaro-e Life

06.01 / Возле курорта Буковель в отеле произошел пожар, эвакуировали 25 человек– ГСЧС

20.01 / Ведущий Fox News призвал Трампа помиловать Ассанжа и разоблачителя ЦРУ Кириаку

26.01 / Ученые назвали лекарство, которое в 27 раз эффективнее ремдесивира от COVID-19

24.08 / Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

24.11 / Минфин Украины привлек в бюджет рекордные 16,76 млрд грн от продажи облигаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска