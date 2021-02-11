Игровая консоль Sony PlayStation 5 только сейчас добралась до китайского рынка

11.02.2021, 3:42, Новости дня

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Оказывается, новая игровая консоль PlayStation 5, за которой сейчас гоняются геймеры со всего мира, до сих пор не была доступной на китайском рынке. Местные регуляторы только сейчас открыли возможность японскому производителю осуществлять поставки на территорию КНР.

Та же история с популярной геймерской платформой Steam. Игроки из Поднебесной только теперь получили к ней доступ. Ранее можно было пробиться сквозь запреты и ограничения только через VPN.

Как сообщают источники, Steam на территории Китая пока работает только в виде бета-версии. Пользователи получили доступ всего лишь к 40 играм. Но сама по себе легализация платформы является большим шагом вперед, считают аналитики рынка.