Мнение: Музейная ошибка

11.02.2021, 3:40, Разное

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На снимках, фрагменты конструкции, которая была установлена на носу флагманского корабля адмирала Горацио Нельсона "Victory" в знаменитом Трафальгарском сражении 1805 года, где англичане на голову разбили объединенный флот Франции и Испании, хотя и потеряли своего адмирала. "Виктори" сохранился до сих пор и является самым старым сохранившимся парусным линейным кораблем.

В 2009 году конструкцию из-за признаков разложения разрезали бензопилой на куски, потому что музейные работники думали, что это копия второй половины XX века (оригинал считался утерянным в середине XIX века) и ее можно заменить на более новую копию.

При более тщательной исследовании выяснилось, что это копия 1815-го года, которая полностью соответствовала поврежденному оригиналу 1805-го года (который был сильно поврежден французскими ядрами) и была установлена на деньги Адмиралтейства во время ремонта корабля (ее базовая стоимость на сегодняшние деньги составляла порядка 65 000 фунтов) в 1816-м году, что нашло свое подтверждение в архивах, где обнаружили документ об установке этой копии.

Причины ошибки списывают на то, что до 2012-го года корабль находился в ведение военных, а когда его передали в ведение Королевского музея, там решили в 2019-м году провести дополнительное исследование, и при анализе возраста краски выяснили, что все совсем не так и произошла чудовищная музейная ошибка, приведшая к фактическому уничтожению экспоната возрастом в 206 лет. После этого было принято решение распиленную на части конструкцию восстановить насколько это возможно и либо вернуть на прежнее место, либо выставить на музейной палубе корабля. Также в музее на волне своего открытия, заявили, что займутся поисками фрагментов исторического оригинала, который был снят в 1816-м году и частично растащен рабочими на сувениры, потому что считались, что фрагменты "Виктори" приносят удачу, даже несмотря на то, что на этом корабле погиб самый знаменитый адмирал британского флота той эпохи.



Флагман адмирала Нельсона в Трафальгарском сражении. Корабль был построен в первой половине 60х годов XVIII века и прослужил до 1816 года, когда стал кораблем-музеем. В конце XIX века на нем проходили обучение флотские телеграфисты. В ходе второй мировой войны, пережил попадание немецкой авиабомбы, которая разрушила фок-мачту.



Картина "Смерть Нельсона".



1900-й год.



HMS "Victory" в эпоху дредноутов. На картине можно заметить искомую фигуру на носу корабля. Ту самую копию, которую дуболомы распилили в 2009 году.



"Виктори" и "Дредноут". 1906-й.



"Виктори" в доках Портсмута. 1922-й год. Здесь также можно увидеть отпиленную фигуру.



1930-й год.



Черчилль на "Виктори".



Портсмут. 1986-й год. На переднем плане американский линкор "Айова". За танкером притаился флагман Нельсона.



HMS "Victory" в наши дни. Уже без отпиленной фигуры.



На заднем плане можно заметить два новых британских авианосца "Куин Элизабет" и "Принц оф Уэллс".



По состоянию на 20-й год до 5% древесины корабля были из XVIII века и еще около 55% приходились на древесину первой трети XIX века.



В целом, уникальный корабль. Массу фотографий на тему можно найти вот тут https://www.facebook.com/HMSVictoryFlagship/ и вот тут https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186298-d269087-Reviews-Portsmouth_Historic_Dockyard-Portsmouth_Hampshire_England.html

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