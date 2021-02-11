 

В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения

11.02.2021, 3:36, Новости дня
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Украинские военные начали минировать дорогу у населенных пунктов рядом с линией соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных ДНР Горловки и Донецка, сообщил представитель Народной милиции республики.

«Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов…, и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги», –цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Он добавил, что минные заграждения начали наращивать в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских ВСУ.

Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.



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