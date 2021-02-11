Адвокат Жорин объяснил, как опьянение может освободить от уголовной ответственности

11.02.2021, 3:36, Новости дня

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В случае, если экспертизой будет установлено, что обвиняемый в совершении преступления находился «в состоянии патологического опьянения», суд может изменить ему наказание на принудительное лечение, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.

Американец Тревор Рид, осужденный в прошлом году за драку с полицией в Москве, признался, что перед происшествием выпил литр водки. В связи с этим суд по требованию защиты назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.

«Все, конечно, зависит от того, в каком состоянии был Рид. Если он просто находился в состоянии алкогольного опьянения, то это, конечно, не является смягчающим вину обстоятельством. А вот если у него есть какое-то заболевание с этим связанное, и он не отдавал себе отчет действиям не только в данный момент, а вообще в этот период жизни, тогда суду нужно будет дать этому оценку. Но я не думаю, что это будет основанием для полного освобождения Рида от ответственности», – говорит Жорин.

Адвокат поясняет, что «состояние патологического опьянения» будет признано, если у молодого человека все-таки будут выявлены психические нарушения, связанные с алкогольным опьянением или алкоголизмом. В таком случае ему могут заменить наказание на соответствующее лечение.

«В европейских странах, например, существует такая мера наказания (которая может быть как основной, так и дополнительной), как обязанность посетить определенные стадии клуба анонимных алкоголиков, пройти соответствующее лечение и так далее. У нас же, если человек невменяемый, то не так глубоко исследуются причины его психического нездоровья», – рассказывает собеседник.

При этом адвокат отмечает: обывателю кажется, что освобождение от наказания и направление на лечение – это полная безнаказанность человека, что ошибочно. По мнению Жорина, лечение в психиатрической клинике может быть даже более суровым испытанием, нежели нахождение в местах лишения свободы.

По данным обвинения, в августе 2019 года Рид поругался на улице с двумя женщинами, после чего был вызван экипаж патрульно-постовой службы. Из-за того, что американец не успокаивался, было принято решение отвезти его в отдел полиции. По пути молодой человек ударил сотрудника при исполнении и водителя, создав аварийную ситуацию. Летом 2020 года суд приговорил его к девяти годам колонии.