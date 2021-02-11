 

Юрист объяснил правила получения помощи малоимущими в трудной ситуации

11.02.2021, 3:36, Новости дня
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Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, кто из малоимущих раз в год может рассчитывать на единовременную помощь в соответствии с федеральным законом № 178-ФЗ.

Редин пояснил, что выплату может получить не любой гражданин. Для получения единовременной помощи нужно соответствовать перечисленным в законе требованиям. Ее сумма зависит от региона и рассчитывается с учетом условий проживания в нем, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и прочих факторов, передает «Прайм».

Так, в Брянской области ЕМП рассчитывается как 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя. В Московской области выплата на одного члена семьи не превышает 6 тыс. рублей в год. В Удмуртии ЕМП зависит от статуса гражданина и его жизненной ситуации. В частности, беременные женщины могут рассчитывать на 3 тыс. рублей, студенческая семья при появлении ребенка – на 15 тыс. рублей. Редин отметил, что крупные выплаты получают в Ямало-Ненецком автономном округе. Там «при наступлении экстремальной жизненной ситуации могут выплатить 50 тыс. рублей».

Юрист пояснил, что в регионах могут быть дополнительные условия для получения ЕМП или дополнительные основания для отказа. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе отказать могут из-за нецелевого использования ранее выделенной помощи или неоформления гарантированных мер соцподдержки. В Челябинской области могут отказать из-за аморального или иждивенческого образа жизни.

В ряде регионов можно получить дополнительную помощь в рамках социального контракта, на которую можно купить необходимые вещи и даже открыть свой бизнес. Однако пока это лишь эксперимент, передает РИА «Новости».



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