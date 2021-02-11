Мнение: Знаменитые Книг-шоу Рощина. Сапожник представляет
11.02.2021, 3:34,
Разное
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Поскольку я собираюсь в ближайшее время с новыми силами возобновить свой Ютуб-канал – решил напомнить вам, дорогие друзья, про уже прошедшие по нему “книг-шоу” – рассказы о книгах, которые прочел я сам и которые могут небезынтересны другим. Речь о современных детективах, триллерах и антиутопиях – то есть о том, что я сам люблю больше всего. Итак!
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Дальше будет еще интереснее!
Источник: Размышления вольного социолога
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