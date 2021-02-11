 

Sky News – 100-летнего немца обвинили в соучастии в тысячах убийств в концлагере

11.02.2021, 2:52, Новости дня
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100-летний житель Германии обвиняется немецкой прокуратурой в пособничестве убийству более чем 3,5 тыс. заключённых концлагеря Заксенхаузен, пишет Sky News. Сообщается, что мужчина работал в лагере охранником с 1942-го по 1945 год. В прокуратуре убеждены, что, несмотря на возраст, он в состоянии предстать перед судом.


Reuters

100-летнему жителю Германии предъявлено обвинение в причастности к убийствам 3518 человек в концлагере Заксенхаузен, в котором он работал во время Второй мировой войны, пишет Sky News.

По данным следствия, мужчина, имя которого не может быть названо по немецким законам, работал охранником в лагере с 1942-го по 1945 год. Сам Заксенхаузен был построен за пределами Берлина в 1936 году и действовал как трудовой лагерь. Считается, что от голода, болезней или спланированных убийств там погибли более 40 тыс. заключённых.

Несмотря на возраст подозреваемого, немецкая прокуратура уверена, что он в состоянии предстать перед судом.

Как напоминает Sky News, на прошлой неделе прокуратура немецкого Итцехоу возбудила дело против 95-летней женщины, которая, как утверждается, работала секретаршей и стенографисткой в концлагере Штуттгоф.

«Пенсионный возраст подсудимых не является оправданием для того, чтобы игнорировать их и позволять им жить в мире и спокойствии, в котором они отказали своим жертвам», — заявил израильский историк, известный активной деятельностью по розыску нацистских преступников, Эфраим Зурофф.

Предъявленные обвинения историк назвал «жизненно важными напоминаниями об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии».

Sky News напоминает, что до 2011 года суды Германии требовали от прокуроров обосновывать обвинения, предоставляя доказательства того, что тот или иной подозреваемый принимал участие в конкретных преступлениях. Эта задача оказывалась почти невозможной, учитывая отсутствие свидетелей и анонимность, которую предоставляли охранникам концлагерей.

Однако с 2011 года любой, кто способствовал работе концлагерей, может быть привлечён к ответственности за соучастие в уничтожении его узников. Прецедентом к тому послужил приговор за соучастие в убийствах, вынесенный в 2011 году бывшему охраннику лагеря смерти Собибор в Польше Джону Демьянюку. В 2015 году правовые изменения закрепил приговор Оскару Грёнингу, служившему в концентрационном лагере Освенцим.  



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