 

«Возможно, один из крупнейших успехов России за много лет» – шведский корреспондент привился «Спутником V»

11.02.2021, 2:52, Новости дня
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При отсутствии каких-либо проблем в будущем вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать одним из крупнейших глобальных успехов РФ за много лет, считает корреспондент SVT Берт Сундстрём, который сделал российскую прививку. По его словам, теперь российской помощью в борьбе с COVID-19 смогут воспользоваться сотни миллионов людей по всему миру.

Берт, ты живой?

БЕРТ СУНДСТРЁМ, корреспондент SVT: Ага, живой.

По крайней мере в Москве получить прививку довольно легко. Здесь, в универмаге ГУМ на Красной площади находится один из городских пунктов вакцинации. Вакцинация — это госуслуга, доступная для российских граждан. «Но могу ли ей воспользоваться я?» — подумал я и попросил коллегу в московском бюро SVT задать этот вопрос.

ЕЛЕНА КУЛАГИНА, глава московского бюро SVT: Здравствуйте, скажите пожалуйста, я могу записать к вам на прививку иностранного корреспондента?

Как оказалось, никаких проблем здесь нет. Адрес, номер паспорта, никаких вопросов. Прийти на запись надо через пару дней.

ЕЛЕНА КУЛАГИНА: У нас есть временный полис, его специально создали для этой вакцинации. И мы будем использовать его и для первичной вакцинации, и для вторичной. Вакцинация бесплатна.

Несколько минут ожидания в коридоре, пара вопросов со стороны врача, затем укол. Ничего не вызывает каких-то опасений, всё проходит эффективно и быстро.

Если в будущем не будет каких-то осложнений, эта вакцина, судя по всему, окажется одним из крупнейших глобальных успехов РФ за много лет. Высокая эффективность, мало побочных эффектов. За дозой выстраиваются в очередь многие страны.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, глава РФПИ: В плане борьбы против пандемии сегодняшний день — это великая победа не только для России, но и для всего мира. Мы используем этот V-образный жест в знак нашей победы.

V — как «Спутник V». Буква V также обозначает слово «вакцина». Возможно, теперь российской помощью в борьбе против COVID-19 смогут воспользоваться сотни миллионов людей по всему миру.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.



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