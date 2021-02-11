La Presse – спецслужбы Канады впервые обвинили Россию и Китай во враждебных действиях

11.02.2021, 2:52, Новости дня

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Прежде спецслужбы Канады говорили, что их беспокоит в принципе враждебная деятельность других стран, пишет La Presse canadienne. Теперь же глава Службы разведки и безопасности Канады Дэвид Виньо назвал Россию и Китай напрямую, отметив, что изменился и вектор деятельности иностранных шпионов: наряду с политическими секретами они охотятся и за научными разработками.



Reuters

Канадские спецслужбы отошли от привычной сдержанности и напрямую обвинили Китай и Россию в проведении враждебных по отношению к Канаде действий, пишет La Presse canadienne. Глава Службы разведки и безопасности Канады Дэвид Виньо заявил: «Это не секрет, что мы крайне обеспокоены действиями правительств таких стран, как РФ и Китай».

Как отмечает автор статьи, прежде Канада не говорила про конкретные страны, которые вызывали её беспокойство. Нет их и в последнем ежегодном докладе федеральной службы, которая занимается защитой национальной безопасности страны. Сам Виньо ещё в 2018 году говорил, в принципе, об угрозах шпионажа со стороны других государств, но их конкретно не называл.

При этом, по его словам, сейчас больше всего шпионов интересуют разработки Канады в сферах здравоохранения, фармацевтики, искусственного интеллекта, квантовой информатики, аэрокосмической сферы, океанологии. Хотя прежде шпионы скорее хотели получить политические, военные, дипломатические секреты Канады. Теперь же в не меньшей опасности канадские компании практически из всех секторов экономики, они страдают от этого и терпят убытки.

Виньо высказался и о том, как иностранные государства запугивают политическую оппозицию, но это касается Китая. Так, существует программа, по которой обратно в Китай выдворяются лица, нарушившие закон. В Китае её называют антикоррупционной, но у канадских властей есть подозрения, что Китай таким образом хочет расправиться с диссидентами.

Впрочем, Виньо упомянул и про угрозу со стороны экстремизма и напомнил о многочисленных терактах, совершённых разными группировками в Канаде, пишет La Presse canadienne.