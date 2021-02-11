 

Российский смартфон оказался дороже, чем Samsung Galaxy S21 и iPhone 12

11.02.2021, 2:48, Новости дня
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Отечественная компания Mobile Inform Group представила свою модель «неубиваемого» смартфона, который предполагается использовать в промышленной сфере. Основное внимание привлекла цена гаджета, оказавшаяся выше, ем у таких современных мобильных устройств, как Samsung Galaxy S21 и iPhone 12.

Российский MIG S6 также стал первым в стране смартфоном на ARM. Вероятно, здесь будет установлена операционная система Android 10. С другой стороны, эксперты не видят в аппарате радикальных изменений, которые отличали бы его от аналогов из прошлого и позапрошлого года.

Рекомендуемая цена отечественного смартфона – чуть менее 84 тыс. рублей. Для сравнения: iPhone 12 в РФ стоит почти 80 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S21 можно купить почти за 75 тысяч.



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