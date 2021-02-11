Мнение: Операция “Орлиный коготь 2”

11.02.2021, 2:46, Разное

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Как и ожидалось, Турция на Карабахе не остановится и в новом году мы увидим новую военную операцию за пределами Турции.

Наиболее вероятными вариантами выглядели Ирак и Сирия, чтобы традиционно погонять курдов. В конечном итоге, полноценной войсковой операции в районе Айн-Исса и трассы М-4 между Таль-Темером и Айн-Исса, турки предпочли очередную операцию в Ираке, которая называется "Орлиный Коготь 2", которая направлена против отрядов Курдской Рабочей Партии действующей в северном Ираке у границы с Турцией.

В рамках первой операции "Орлиный Коготь", турки фактически заняли часть приграничных районов Ирака, нанеся существенные потери курдам. 2-я серия связана не только с продолжением активности на границе, но и выброской вертолетного десанта в курдском тылу в районе горы Гара, где теперь действует турецкий спецназ, действующий при поддержке ударных вертолетов https://twitter.com/_ahmadalhindi/status/1359457104990326788. Операции предшествовали авиаудары ВВС Турции, которые использовали F-16 и БПЛА, которые в числе прочего нанесли удары по поселкам в провинции Дохук.

Как сообщается, к северу от Дохука и в районе горы Гара между турецкими военными и отрядами КРП произошло достаточно интенсивные столкновения. МО Турции заявляет, что операция (которую турки старательно называют не войсковой, а контртеррористической) будет продолжаться, покуда угроза со стороны курдов из этого района не будет полностью нейтрализована. Курды из КРП заявляют, что турки ранее уже огребали в этом районе и на этот раз будет также. Курды из Иракского Курдистана особо КРП не помогают, но их оппортунизм в этом вопросе и шашни с турками давно уже не секрет.

В январе министр обороны Турции провел переговоры с Барзани в Эрбиле, где обсуждался в числе прочих и вопрос новой операции против КРП.

Пока что курды заявляют от двух до четырех убитых турецких солдат (работа снайперов), турки заявляют про нескольких убитых "боевиках КРП" и нескольких пленных.

Если говорить о масштабах операции, то турки оценивают численность курдов в этом районе от нескольких сотен до 2-3 тысяч. У Турции здесь развернуто до 2 бригад со средствами усиления и при авиационной поддержке, с опцией быстрого наращивания сил при необходимости расширения пространства операции и наращивания усилий.

Если судить по опыту предыдущих кампаний Турции в Синджаре, Кандиле и Африне, Турция скорее всего сможет добиться неких минимальных целей, формально заявить об очищении района, убив некоторое кол-во курдов. После чего партизанская в горах продолжится, так как удерживать эти районы у турок не особо получается, также как и полностью ликвидировать активность курдских отрядов в сложной гористой местности.



Авиаудар в провинции Дохук.



Курдская пехота в горах.



Пленный курд, которого турки называют "офицером по логистике".



Турецкие похождения в северном Ираке.

В целом, по меркам Турции, достаточно мелкая операция, которая вряд ли удовлетворит тягу Эрдогана к внешнеполитическим авантюрам, но достаточно типична для текущей линии турецкой внешней политики, которая совсем не обращает внимания на вопросы суверенитета и международного права. Если с практической точки зрения можно действовать за границей на территории других государств и достигать своих целей, то почему бы этим не заниматься. Более чем наглядная иллюстрация текущего уровня деградации всей системы международного права.

PS. Также вчера Эрдоган жестко прошелся по грекам, указав, что Греции надо знать свое место и в вопросе разделенного Кипра, лишь вариант с двумя государствами является единственным, который Турция признает.

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