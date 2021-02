Американские эсминцы покинули Черное море

11.02.2021, 2:44, Новости дня

Ракетные эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook вышли из акватории Черного моря. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter.

Сообщается, что эсминцы вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций вместе с партнерами по НАТО и союзниками: Украиной, Румынией, Грузией, Турцией.

Breaking: @USNavy #USSPorter and #USSDonaldCook depart the #BlackSea following 17 days of operations alongside @NATO Allies & partners: * pic.twitter.com/wcxYghdtEM

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 10, 2021

STRONG ALLIANCE: * In the #BlackSea, @USNavy joined @TSKGnkur #Turkish ships & aircraft in an integrated surface, air, & subsurface warfare exercise. These maneuvers between @NATO Allies enhanced combined tactical command & control proficiency.

Article: https://t.co/xskm8Pb1nJ pic.twitter.com/oEhWNyBOgG

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 10, 2021

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации.

В начале февраля ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море типа PASSEX. Военные отработали элементы по тактическому маневрированию, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.

В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

—