 

Большинству мигрантов во въезде в США откажут из-за пандемии – Белый дом

11.02.2021, 2:44, Новости дня
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В настоящее время приезд мигрантов на территорию США является несвоевременным, поэтому большинству из них будет отказано во въезде. Об этом 10 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает “Голос Америки”.

Псаки пояснила, что такое решение приняла администрация президента США Джо Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической ситуации и недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.

“Сейчас не время и подавляющему большинству людей будет отказано”, – сказала пресс-секретарь.

Псаки заявила, что в Белом доме разочарованы бездействием сенаторов, которые не утвердили на должность министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.

“Вызывает разочарование то, что Конгресс и Сенат откладывают дальнейшее утверждение его кандидатуры в то время, когда тысячи людей каждый день умирают от пандемии”, – сказала спикер Белого дома.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США – на первом месте в мире по распространению COVID-19: в стране на 10 февраля инфицировалось более 27,27 млн человек, более 470 тыс. пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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