Меркель заявила о «третьей волне» коронавируса в Германии

11.02.2021, 2:42, Новости дня

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Обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболеваемости в Германии радуют, сообщила канцлер Ангела Меркель.

«Мы можем быть очень довольны», – сказала она, но отметила необходимость «бороться» с «третьей волной». Меркель сказала, что «в прошлом году не могли предусмотреть развитие мутаций вируса». Составлен «доклад об этих мутациях», их «становится все больше», сообщила канцлер. «Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что тенденция снижения новых случаев заболевания продолжится, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.