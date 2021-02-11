 

Hürriyet – на Луну к 2023 году — Турция представила свою космическую программу

11.02.2021, 1:58, Новости дня
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Одной из главных целей новой космической программы Турции станет полёт на Луну на собственном аппарате уже к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Также лидер отметил, что Анкара собирается развивать спутниковые разработки, чтобы обеспечить себе независимость от иностранных технологий и претендовать на долю мирового рынка.


Reuters

Во вторник 9 февраля Турция представила свою космическую программу — план, «основанный на реалистичных и конкурентоспособных целях», пишет Hürriyet Daily News. 

 

«Национальная космическая программа выведет нашу страну в высшую лигу международной космической гонки», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе презентации в Анкаре. Лидер отметил, что подготовкой и реализацией программы занимается Турецкое космическое агентство. Инициатива, по словам Эрдогана, «откроет дверь в космическое путешествие для страны, которая на протяжении веков прокладывала путь для справедливости, нравственности и мира во всём мире». 

 

Как отмечает издание, программа рассчитана на 10 лет. Одной из основных миссий Эрдоган назвал «первый контакт с Луной» к 2023 году, когда Турецкая республика отпразднует столетие со дня своего основания. 

 

Эрдоган пояснил, что государственная лунная программа будет осуществляться в два этапа. Первый заключается в полёте на спутник Земли ракеты отечественного производства, которая будет выведена на орбиту в конце 2023 года с помощью международного сотрудничества. По завершении этой части миссии Турция «станет одной из немногих стран, которым удалось побывать на Луне», и там учёные соберут данные, необходимые для второго этапа, добавил Эрдоган. 

 

Затем к 2028 году Турция собирается своими силами вывести собственный аппарат на орбиту и стать «одной из немногих стран, которые могут проводить научные исследования» на Луне. 

 

Для запуска ракет Турции понадобится космодром, но так как географическое положение страны для таких целей не слишком подходит, в этом направлении Анкара планирует сотрудничать со своими партнёрами. 

 

Вторая цель турецкой космической программы, по заявлениям президента, заключается в разработке спутников нового поколения. «Благодаря повышению уровня нашей конкурентоспособности в рамках этой инициативы, мы планируем занять более значительную долю мирового спутникового рынка», — подчеркнул Эрдоган. Президент уверен, что собственные спутники позволят Анкаре создать свои программы навигации для оборонного сектора, сельского хозяйства, урбанизации и автономных транспортных средств.

 

Ещё одной целью космической программы станет повышение конкурентоспособности Турции в сфере исследования космической погоды и метеорологии. 

 

Эрдоган пообещал, что Анкара будет активно развивать экономику своей космической отрасли. «Мы перенесём успех, достигнутый в оборонной сфере, на космическую отрасль и обеспечим создание сильной и продуктивной экосистемы», — заверил президент. В Турции будет создан Регион развития космических технологий, где будут рады отечественным и иностранным инвесторам. Как обратил внимание турецкий лидер, за последние 18 лет правительство уже вложило порядка $300 миллионов в 56 космических проектов. 



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