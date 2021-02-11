Бесполезная, но дешёвая – «Главред» выяснил, почему Украина закупает вакцину AstraZeneca

11.02.2021, 1:58, Новости дня

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Вакцина AstraZeneca, которой собираются привить большинство украинцев всех возрастов, не подходит пожилым людям и малоэффективна против новых штаммов, потому по приезде на Украину она может оказаться бесполезной. Однако, как пишет «Главред», у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс — низкая цена, и именно это «преимущество», вероятно, и стало ключевым в вопросе закупки данной вакцины.



Reuters

Уже со следующей недели на Украине должна стартовать вакцинация от коронавируса. Прививать украинцев собираются вакцинами от четырёх иностранных фирм — американской Pfizer, китайской Sinovac, американской Novavax и шведско-британской AstraZeneca. Однако, как пишет «Главред», эффективность последней вызывает много вопросов, поскольку вакцина не подходит пожилым людям и малоэффективна против новых штаммов, которые могут появиться уже после вакцинации. Поэтому существует большой риск того, что по приезде на Украину вакцина может оказаться бесполезной.

Как отмечает издание, AstraZeneca — это третья утверждённая в Евросоюзе вакцина, после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca также уступает американским вакцинам — в среднем 70% против 95%.

При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс — её цена, €5 за две дозы, необходимых для иммунизации, против более €30 соответственно. Вероятно, именно это «преимущество» и стало ключевым в вопросе закупки вакцины для Украины. Тем не менее именно AstraZeneca в последнее время вызвала очень много вопросов на Западе.

Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у этой категории граждан эффективность британской вакцины от коронавируса составляет лишь 8%.

Несмотря на то что в самой компании это утверждение немецких журналистов назвали «совершенно неверным», ряд стран Европы всё же решили не рисковать и отказались вакцинировать ею своих пенсионеров. Несмотря на то что ВОЗ призвала не игнорировать AstraZeneca, официально от неё отказались уже в 11 государствах: Греции, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Италии, Португалии.

Как отмечает издание, Европейское агентство лекарственных средств, которое выдало разрешение на применение британской вакцины в ЕС в конце января, также уточнило, что одобрило вакцину именно на основании успешных испытаний на людях моложе 55 лет. На Украине же, если верить объяснениям главы Минздрава Максима Степанова, который лично договаривался о поставках AstraZeneca, от вакцинации пожилых людей британской вакциной отказываться пока не планируют и предлагают дождаться «фактов».

«Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить», — заявил Степанов в эфире одного из телеканалов.

Более того, отмечает автор материала, есть большая вероятность, что на Украину попадёт не совсем та AstraZeneca, которой прививают граждан Евросоюза. Согласно сообщению на сайте офиса президента Украины, вакцина, которую привезут в страну, изготавливается в Индии, на заводе фармкомпании Serum Institute по британской лицензии, а не идёт напрямую из Великобритании.

Как пояснил «Главреду» стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, скорее всего, именно AstraZenecа будет основной вакциной, которой будут прививать украинцев всех возрастов. Он поясняет, что портфолио с детальными данными исследований подавались производителем британскому и европейскому регуляторам в закрытом виде. Регуляторы в своём решении дали сдержанный комментарий о недостаточности данных по реакции на вакцину у пожилых людей. Но в итоговом решении о допуске вакцины на рынок никак не ограничили верхнюю планку возраста.

«Это был компромисс, потому как в той же Британии разгулялся британский штамм, длился локдаун, был недостаток поставок вакцин Pfizer — и потому было необходимо найти альтернативу, чтобы остановить эпидемию. В случае с европейским фармацевтическим агентством оно, как и все крупные органы ЕС, дублирует функционал национальных органов и принимает компромиссные решения, которые заботятся об интересах малых европейских стран. Потому крупными странами ЕС и были приняты решения о собственных ограничениях использования по возрасту», — говорит Аристов.

По словам эксперта, в этом вопросе у Украины не остаётся выбора ввиду отсутствия государственной политики, которая бы усиливала государственные институты, в частности, Государственный экспертный центр. Ему бы следовало провести собственную экспертизу закрытого портфолио вакцины и вынести свое решение о границах её применимости для иммунизации населения страны.

«Сейчас мы не можем делать выводов о неэффективности вакцины, но мы можем видеть решения других стран, обладающих большей информацией, чем мы. У нас есть потенциал расширить закупку китайской вакцины, купить Novavax, которая только заканчивает свои исследования и тоже производится в Индии. А подаренную вакцину AstraZenecа перенаправить для использования тем, кто моложе. Но без обладания полной информацией и собственной экспертизы пока мы принимаем решения вслепую, на бездумной вере, что всё западное — качественное», — говорит Аристов и отмечает, что в дальнейшем Украине стоило бы вписывать в контракты о поставках пункт об отказе от вакцин в случае их доказанной неэффективности для циркулирующих в стране новых вариантов коронавируса, ведь даже если они подарены — государство будет нести затраты на их утилизацию.

Ещё один немаловажный нюанс, который вызывает опасения, — неэффективность AstraZeneca против мутаций коронавируса. В частности, на днях британская Financial Times опубликовала результаты совместного исследования Оксфорда и Витватерсрендского университета из ЮАР, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса. В стране отложили запланированную вакцинацию с помощью AstraZeneca поскольку исследование указало на ограниченный эффект вакцины против мутации, свирепствующей в стране. Уточняется, что тип мутаций, вызвавший рост заболеваемости в Южной Африке и Бразилии, снижает эффективность препарата.

При этом ЮАР получила 1 миллионов доз AstraZeneca и теперь не знает, что делать, — колоть сейчас нельзя, а срок годности вакцины истекает в апреле.

В ответ на это глава группы разработчиков вакцины Сара Гилберт заявила, что после выявленной уязвимости ближе к осени 2021 года технологию вакцины планируют адаптировать, чтобы в дальнейшем вакцина от коронавируса работала подобно вакцине против гриппа и могла генерировать антитела в соответствии с обнаруженным штаммом.

«На сегодня Украина даже не знает, какой точно вариант вируса циркулирует внутри страны — для этого нам необходимо строительство собственной лаборатории. Одна из мутаций, присущая южноафриканскому варианту, проявилась и в британском штамме. Так как он уже охватывает половину Европы, скорее всего, пики в западных областях Украины вызваны именно им. Потому через месяц-два, как раз когда мы завезём AstraZeneca на Украину, эта вакцина может стать неактуальной», — считает Вадим Аристов.