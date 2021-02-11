NBC News – тесты на наркотики оказались важнее — во вспышке COVID-19 на авианосце ВМС США обвинили командиров

11.02.2021, 1:58, Новости дня

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Пентагон возложил вину за мартовскую вспышку коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт» на его командование, пишет NBC News. Отмечается, что командиры корабля не обеспечили социальное дистанцирование: в частности, они допустили слишком ранний выход моряков из карантина, а также продолжали регулярно проверять экипаж на наркотики.



Reuters

Командиры авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» не смогли обеспечить соблюдение социального дистанцирования и слишком рано вернули моряков с карантина, усугубив вспышку COVID-19 среди членов экипажа корабля, пишет NBC News со ссылкой на управление генерального инспектора Пентагона.

В обнародованном в понедельник отчёте управления сказано, что, несмотря на угрозу коронавируса и связанные с ней предписания Министерства обороны, командование авианосца не придерживалось ряда необходимых мер предосторожности. В частности, командиры приняли решение оставить открытыми места массового скопления членов экипажа и продолжить проводить тесты на наркотики среди моряков.

При этом основными причинами всё же называются «неэффективная реализация социального дистанцирования и преждевременный выход моряков из карантина».

Кроме того, согласно обнародованному отчёту, четыре из пяти основных командований ВМС не проводили учения по борьбе с пандемией гриппа и инфекционными заболеваниями раз в два года, как того требуют инструкции.

Тем не менее в управлении подчеркнули, что Военно-морские силы США сумели извлечь урок из инцидента на авианосце «Теодор Рузвельт» и обновили руководство по борьбе с COVID-19. Это «помогло смягчить дальнейшие вспышки» и позволило избежать вспышек коронавируса на других военных кораблях и подводных лодках.

«Очень важно понять, что наиболее эффективным средством предотвращения распространения COVID-19 является применение простых мер по смягчению последствий для здоровья населения», — привело управление цитату из руководства ВМС США по борьбе с распространением коронавируса.

В заключение в отчёте было рекомендовано пересмотреть и обновить процедуры карантина и изоляции кораблей на основе уроков, извлечённых из вспышки коронавируса на авианосце.

Как напоминает NBC News, 24 марта прошлого года на корабле сообщили о первом случае заражения COVID-19 среди членов экипажа. По данным Министерства обороны, в результате вспышки на авианосце «Теодор Рузвельт» заболел 1271 человек, то есть около 27% моряков. Один член экипажа скончался.

В апреле капитан авианосца Бретт Крозье был уволен, после того как написал письмо высшему командованию ВМС, выразив обеспокоенность относительно распространения вируса на корабле. Несмотря на то что Крозье продолжил службу в ВМС США, впредь он не сможет занимать никакие командные должности. Бывший исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что капитан был отстранён от должности, так как отправил письмо по «небезопасной» электронной почте «широкому кругу лиц», а не по вертикали командования.