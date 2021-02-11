“Остановите безумие”. Более 400 музыкантов потребовали освободить Навального

11.02.2021, 1:50, Новости дня

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Жестокие избиения безоружных людей, пыточные условия содержания и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата – это реальность, в которой оказалась Россия. Об этом заявили музыканты из разных стран, их обращение 4 февраля в Facebook опубликовал скрипач Михаил Нодельман.

“Нам говорили и будут говорить: “Искусство вне политики”. Но мы, нижеподписавшиеся музыканты из разных стран, из разных городов нашего единого мира, как едина для всех музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями”, – отметили в посте.

Авторы подчеркнули, что не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, применяются боевые отравляющие вещества, запрещаются мирные демонстрации.

“Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит к своей горячей стадии. Остановите террор! Немедленно освободите Алексея Навального и всех политических заключенных и начните диалог с так называемыми несистемными политиками”, – подчеркнули авторы обращения.

Под постом стоят фамилии 434 музыкантов из российских городов, Израиля, Испании, Германии, Франции, Украины, США и других стран.

https://www.facebook.com/misha.nodelman/posts/10214439695344917

Навальному Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

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